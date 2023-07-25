Президент Палестины прибыл в Анкару

Даша 25.07.2023 В мире

Президент Палестины прибыл в Анкару

Президент Палестины Махмуд Аббас посетил Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Палестинский лидер посетил Эсенбог в столице.Заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозаи, посол Палестины в Анкаре Файед Мустафа и другие официальные лица встретились в аэропорту.

Предполагается, что лидеры Турции и Палестины обсудят двусторонние отношения, последние события на фоне израильско-палестинского конфликта, региональные и международные вопросы.

Официальные переговоры в рамках визита запланированы на вторник, 25 июля.

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