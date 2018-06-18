Президент Панамы посчитал число своих сограждан на матче ЧМ в Сочи

Хуан Карлос Варела поделился ожиданиями от игры сборной своей страны с командой Бельгии на чемпионате мира в России.

«Я рад быть в Сочи, чтобы поддержать свою сборную на ее первом матче чемпионата мира, 5 тыс. человек из моей страны приехали сюда. Сочи — красивый город, а Россия — красивая страна», — сказал глава государства RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч Бельгия — Панама состоится 18 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

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