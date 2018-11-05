Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Ведищев прокомментировал расторжение контракта с Обрадовичем

Решение связано с необходимостью перемен в клубе для достижения намеченных результатов.

«В первую очередь хочу поблагодарить Сашу Обрадовича за ту работу, которую он проделал в «Локомотиве-Кубань». Под его руководством команда подарила всем нам много ярких и значимых рекордов и побед, в том числе и триумф в Кубке России. Но на сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта. Саша — амбициозный тренер, и я желаю ему успехов в будущем. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам на пользу. Надеюсь, уже в ближайших матчах мы увидим другую игру и другие результаты», — сказал Андрей Ведищев.

В свою очередь Обрадович отметил, что для него было честью тренировать «Локо».

«Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали в клубе, тренеров и великолепных болельщиков, которые поддерживали меня все время и помогали чувствовать себя как дома. Мне кажется, мы пережили много прекрасных моментов вместе, большую часть времени показывали отличный баскетбол и наслаждались игрой. Я сохраню Краснодар в своем сердце», – цитирует Обрадовича пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Саша Обрадович покинул пост главного тренера «Локо» 4 ноября.

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