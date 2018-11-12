Президент подписал закон об отказе от доплат к пенсиям депутатам

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Документ предполагает, что депутаты и сенаторы могут добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого необходимо подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ.

После отказа от повышенной пенсии изменить свое решение будет невозможно, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста.

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