Президент поговорил с Эмиром Катара

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев В состоявшемся 13 июля телефонном разговоре с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Сони были рассмотрены вопросы реализации договоренностей высокого уровня, ускорения подготовки крупных инвестиционных проектов и продвижения их подробно обсудили.

Эмир Катара О'поздравил лидера Узбекистана с убедительной победой на выборах Президента Республики Узбекистан.пожелал процветания, стабильного развития и процветания.

Лидеры предприняли необходимые меры для обеспечения безусловной реализации договоренностей и договоренностей, принятых в ходе государственного визита Эмира Катара в Республику Узбекистан 5-6 июня текущего года.Значение проведения совместного заседания Межправительственной комиссии и особое внимание было уделено бизнес-форуму с участием ведущих компаний двух стран.