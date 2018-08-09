Президент поручил к 2024 году вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость

Такое поручение Владимир Путин дал на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018».

Глава государства поручил правительству и регионам, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу, проработать вопросы механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим спортивным организациям стадионов. По его словам, перейти на самоокупаемость спортобъекты должны к 2024 году.

Также президент поручил обеспечить передачу в соответствии с Концепцией наследия чемпионата мира объектов, построенных для проведения мундиаля.

Путин заявил, что в городах-организаторах турнира необходимо проработать комплекс мероприятий по развитию туризма. Срок исполнения поручений — 30 мая 2019 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На стадионе «Фишт» будет играть ФК «Сочи» — бывший ФК «Динамо-СПб». Команда 5 июня официально объявила о переезде в Сочи и переименовании.

ФК «Сочи» за каждый матч на «Фиште» будет платить по 2 млн рублей.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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