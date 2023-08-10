Президент посетил район, где нет безработных и не совершалось преступлений

Здесь проживает около 3900 человек. Можно сказать, что движущей силой района являются ремесла и тепличное хозяйство. Товарные овощи выращиваются и продаются в теплицах на площади 200 га. Также хорошо развиты мебельное, портняжное, ювелирное дело.

Наш президент посетил дом местных жителей Халила Габилова и Гульбахор Тохтаевой. Соседи и старики собрались и образовали дружный круг, стало больше магазинов, швейных мастерских, гостиниц и ресторанов. В них работает и зарабатывает местная молодежь. В целом в микрорайоне нет безработных, преступлений в прошлом не совершалось.

Улучшена инфраструктура на основе программы «Обад махалля». В частности, были заасфальтированы внутренние дороги и построены пешеходные дорожки. Установлен трансформатор и обновлены электрические сети.

– Что дает людям энергию? Увидеть результаты реформ в своей жизни. Сегодня наш народ с таким настроем стремится к завтрашнему дню. Одной из переезжающих семей становится две. Наш народ оказал нам большое доверие. Он ждет дальнейших изменений и новых инициатив. Это очень высокая ответственность, – сказал Шавкат Мирзиёев.

На встрече корифеи высказали свои предложения по воспитанию молодежи и развитию района.