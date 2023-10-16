Президент посетил Самарканд

Даша 16.10.2023 В мире

Президент посетил Самарканд

Президент Шавкат Мирзиёев в годовщину Генеральной Ассамблеи Всемирная туристская организация прибыла в Самаркандскую область 16 октября для участия в заседании.

Глава нашего государства впервые посетил мавзолей Имама Бухари. Читали Коран и читали молитвы.

В настоящее время комплекс восстанавливается. Здесь были осмотрены строительные и отделочные работы.

В ходе визита Президент выступит с речью на открытии саммита ЮНВТО. Планируется провести встречу с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомиться с туристической выставкой.

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