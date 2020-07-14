Президент призвал всех работать больше

Высокое доверие нашего народа, президента, от всех нас – депутатов и сенаторов, министров и губернаторов, глав государственных и негосударственных организаций, от каждого земляка, крепче подпоясавшегося, в два-три раза больше энтузиазма и энтузиазма, чем прежде”. Предстоящий нам период будет для Узбекистана периодом коренных перемен и больших перемен в политической, экономико-социальной, культурно-гуманитарной сферах.

p>Вчерашний результат, вчерашнее видение и критерии теперь уже история. Они нас уже не удовлетворяют.Новой эпохе нужны новые идеи и начинания,новые результаты.Только тогда она будет буквально новой эпохой.

Вы видите, как стремительно сегодня меняется мир, и историческая эпоха подходит к концу. В то же время начинается очень сложная новая эпоха, состоящая из процессов, которые невозможно проанализировать заранее.

Непрекращающиеся вооруженные конфликты в различных регионах мира серьезно подрывают глобальный мир и спокойствие. Такие споры и конфликты, жесткая конкуренция нарушают торговые и инвестиционные потоки, обращение товаров и услуг и создают новые проблемы продовольственной и энергетической безопасности.

Глобальные изменения климата, естественные и все более скудные ресурсы, а также водные ресурсы оказывают сильное негативное влияние на устойчивое развитие. Нам необходимо четко определить путь эффективной внутренней и внешней политики и неукоснительно его реализовывать”, – сказал Шавкат Мирзиёев.