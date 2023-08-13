Президент проводит совещание в Бухаре

Бухара Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения ценовой стабильности за счет увеличения объемов продовольственных товаров и обеспечения населения и отраслей экономики энергоресурсами.

Водные ресурсы в связи с тем, что продовольствие дефицит становится одним из важнейших вопросов повестки дня во многих странах.

В этой ситуации 200 000 га земли были выделены населению для ведения сельского хозяйства в связи с сокращением посевных площадей под хлопком и зерном в нашей стране . В результате:

– 700 000 жителей были обеспечены постоянными и еще 1,3 млн сезонными рабочими местами;

– увеличились доходы 605 000 (90 процентов) фермеров;

– Картофелем обеспечено 112 хозрасчетных районов, луком – 144, морковью – 146.

В то же время на сегодняшний день 94 района и города не могут обеспечить потребности своего населения в картофеле, 62 – в луке, 60 – в моркови, 84 – в мясе, 139 – в птицеводстве.