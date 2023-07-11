Президент раскритиковал деятельность послов в 5 странах

Обсуждены новые вопросы привлечения дополнительных 3 млрд долларов прямых инвестиций за счет проектов.

Одна из самых больших возможностей в этом плане – договоренности, достигнутые в рамках зарубежных визитов на высоком уровне.

В том числе, за последние два года, Саудовская Аравия, Франция, Венгрия , Сингапур, Египет, Германия, Китай, Италия, Катар и другие страны достигли соглашений на высоком уровне.

Отмечены положительные сдвиги в сотрудничестве с Венгрией, Пакистаном, Таиландом, Чехией и Японией в части привлечения инвестиций. В прошлом году из этих стран было привлечено всего 40 миллионов долларов инвестиций, но в этом году эта цифра увеличилась до 450 миллионов долларов.

Однако Египет, Иран, было указано, что послы в Испании, Индии и Бельгии результатов пока не видно.

Теперь было отмечено, что будет внедрена новая система работы с инвесторами в рамках зарубежных договоров. В этом случае в Министерстве инвестиций будет создана должность «инвестиционного менеджера», который будет сопровождать каждого нового инвестора и будет подчиняться непосредственно министру. Они находятся в постоянном контакте с иностранными инвесторами и решают возникающие вопросы, задача по привлечению дополнительных 3 миллиардов долларов инвестиций только в этом году.