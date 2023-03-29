Президент раскритиковал специалистов по туризму

Видеоэлектричество с участием Президента в этом году Было отмечено, что губернаторы и послы регионов должны работать с четким планом и обязательством по привлечению 7 миллионов иностранных и 15 миллионов внутренних туристов и увеличению экспорта до 2,5 миллиардов долларов. турфирмы, туроператоры, гостиницы, транспортные компании, вузы встречались несколько раз, изучались их проблемы и предложения.не интересно, не хватает турпакетов, которые возьмут туристов на 4-5 дней. При бронировании и покупке дорожных билетов на 3-6 месяцев вперед возникает много неопределенностей. Музеи, театры, культурные центры не связаны с туристическими программами, и их режим работы не зависит от спроса туристов.

Глава нашего государства подверг критике несистематическую работу чиновников отрасли с этими и другими недостатками и указал на направления, которые необходимо кардинально изменить.