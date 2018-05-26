Президент рассказал о целях и задачах нового правительства

Владимир Путин 26 мая встретился с новым составом кабмина.

По словам главы государства, перед правительством стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиального нового уровня цели.

«От их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения», — сказал Путин.

Президент отметил, что правительству предстоит максимально быстро разработать планы для выполнения майского указа.

«Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — добавил Путин.

По мнению президента, для этого потребуется инициатива, умение находить нестандартные подходы и утверждать современный стиль управления.

Путин акцентировал, что кабмин должен быть примером конструктивного сотрудничества с гражданским обществом и политическими партиями, должен продолжать практику общественного и гражданского контроля.

Он пожелал новому правительству сил, энергии, здоровья и успеха, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового состава правительства 18 мая. Кандидатов главе государства представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Структура кабинета министров была утверждена 15 мая.

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