Президент Республики Узбекистан посетит с официальным визитом Российскую Федерацию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом по приглашению Президента Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно программе визита, в Москве пройдут переговоры лидеров двух стран. Глава нашего государства также встретится с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

В повестке будущих встреч стоят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и союзнических отношений. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.