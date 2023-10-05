Президент Республики Узбекистан провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан

<img src="/wp-content/uploads/2023/10/81b6f2116bce7569f64dc4beca400782.jpg" title="Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Таджикистан" alt="Президент Республики Узбекистан Состоялся телефонный разговор Республики Узбекистан с Президентом Республики Таджикистан 5 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, поздравили его и пожелали доброго здоровья. Счастья и успехов, мира и процветания братскому таджикскому народу.Отмечен вклад Рахмона.

С удовлетворением было отмечено, что развивается активное общение и обмены. Растет объем взаимной торговли. Реализуются проекты сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных сферах.

Обсуждались также вопросы регионального сотрудничества. Высокую оценку получили состоявшаяся 14-15 сентября в Душанбе пятая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии и юбилейный саммит Международного фонда спасения острова.