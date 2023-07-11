Президент резко раскритиковал ситуацию в министерстве и сетевых компаниях

На встрече было отмечено, что ситуация в министерстве и сетевых компаниях неблагоприятна для привлечения инвестиций.

В частности, «Сувтаминот» подписал кредитный договор на реализация проекта стоимостью $76 млн в 2021 году в Сырдарьинском, Гулистанском, Сайхунабадском районах и городе Янгиер. В результате неначала работ в рамках этого проекта улучшение питьевой воды для 250 000 жителей задерживается на два года. выделено 1 млрд долл. прямых инвестиций в отрасль, чтобы повысить ее эффективность не менее чем на 50%. Но было указано, что никаких изменений в этом направлении он не вносил.