Президент РФ и глава Абхазии заключили соглашение о медицинском страховании

Граждане республики смогут получать помощь врачей в городах России. Документ Владимир Путин и Рауль Хаджимба закрепили подписями в Пицунде.

Туда российский президент отправился с рабочим визитом. В составе делегации Абхазию посетил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще до подписания договора, с 2008 года кубанские врачи консультировали пациентов из Абхазии и оказывали необходимую помощь в стационаре. Например, только с начала 2017 года в поликлиники и больницы Сочи обратились около 1,5 тыс. человек из соседней республики, в их числе более 200 детей. Как рассказал журналистам по итогам встречи Вениамин Кондратьев, принимать пациентов готовы все клиники Кубани.

«Краснодарский край полностью готов оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС гражданам РФ, проживающим в Абхазии. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических. Кроме того, будут доступны краевые клиники в Краснодаре. В том числе учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь», — сообщил глава региона.

Также на встрече Владимир Путин и Рауль Хаджимба затронули вопросы безопасности. Как отметил президент России, он рассчитывает на то, что совместная работа силовых структур повысит уровень безопасности туристов в республике.

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