Президент РФ исключил изоляцию российской экономики

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции сообщил о достижениях в сфере импортозамещения.

«Мы не собираемся изолироваться. Если мы хотим развиваться в высокотехнологичном направлении, мы должны быть частью мировой экономики», — подчеркнул глава государства.

При этом он добавил, что в тех, направлениях, где страна может себя обеспечить, она будет это делать.

Путин подчеркнул, что в промышленности закупки по импорту сократились на 10%.

«Очень серьезные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: фармацевтическая промышленность, легкая промышленность, тяжелое машиностроение, дорожная техника. У нас реально серьезные изменения пошли в этом отношении. Я уже не говорю про оборонку», — отметил президент.

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