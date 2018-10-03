Президент РФ назвал ошибкой США подрыв доверия к доллару

Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил 3 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.

По словам президента, США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

«Подрывают веру в американскую валюту, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — сказал президент.

Путин отметил, что ошибка США типична для любой империи, которая полагает, что такие решения останутся без негативных последствий. Однако, по словам президента, они рано или поздно наступят.

Ранее СМИ сообщили о том, что в России могут отказаться от расчетов в долларах. В пресс-службе правительства заявили, что прорабатывают вопрос по снижению зависимости российской экономики от доллара, пишет «Российская газета».

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