Президент РФ назвал самбо достоянием страны

Владимир Путин отметил, что география самбо расширяется, а также растет число поклонников этого вида спорта.

Президент России направил приветствие участникам и гостям XII Кубка по самбо.

«Родившийся в России 80 лет назад, этот поистине уникальный вид единоборств сочетает лучшие практики национальных боевых искусств, физическое и нравственное воспитание и по праву является нашим достоянием. Отрадно, что в последние годы самбо динамично развивается», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что эта спортивная дисциплина прочно вошла в программу ГТО, всемирных летних универсиад и европейских игр, других престижных соревнований, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во всех школах Кубани к 2021 году введут уроки самбо. На это направят 20 млн рублей.

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