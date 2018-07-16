Президент РФ подарил лидеру США мяч ЧМ-2018

Подарок Владимир Путин сделал в ходе встречи в Хельсинки 16 июля.

Американский президент Дональд Трамп признался, что считает проведенный в России чемпионат мира по футболу одним из лучших, пишут «Известия».

В ответ российский лидер Владимир Путин пожелал США успешно провести ЧМ-2026 и подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Сборная Франции по футболу победила команду Хорватии и стала чемпионом мира.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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