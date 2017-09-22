Президент РФ поддержал предложение глав субъектов о реструктуризации госдолгов регионов

По словам Владимира Путина, Краснодарский край в результате такого решения в 2018-2019 годах сможет направить на развитие дополнительно 10,7 млрд рублей. Об этом шла речь в ходе заседания президиума Госсовета, участие в котором принял губернатор Вениамин Кондратьев.

Путин отметил, что проблема закредитованности региональных бюджетов сегодня стоит достаточно остро. Для решения вопроса с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов на 7-12 лет. Для Краснодарского края в 2017-2018 годах она позволит высвободить 10,7 млрд рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, реструктуризация долга – это возможность для Краснодарского края оперативно реагировать на современные экономические вызовы.

«Это важные и крайне необходимые деньги для региона. В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 млн туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растет. Поэтому эти средства будут направлены на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, благоустройство. В конечном счете — на поддержку наших граждан», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что сегодня госдолг Краснодарского края составляет 150 млрд рублей. В основном это задолженность по кредитам на обеспечение Олимпиады и проведение гонок «Формулы-1», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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