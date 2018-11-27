Президент РФ подписал пакет законов о налоге для самозанятых

Налоговый эксперимент проведут в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

На территории этих регионов в 2019-2028 годах самозанятые россияне смогут платить налог на профессиональный доход (НПД). Новый режим предполагает уплату налога физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

На режим НПД смогут перейти те, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц, которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. Налог будут платить с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В течение десяти лет проведения эксперимента вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов, сообщает РИА «Новости».

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