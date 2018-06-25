Президент РФ подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе

Владимир Путин подписал указ о создании военного инновационного технополиса Минобороны РФ.

Как ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, открытие «Эры» состоится в сентябре. Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.

«Эра» расположена на черноморском побережье на площади 17 га. Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащенных сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований.

В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Черного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ «Эра», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе создадут военный технополис. Руководить военным инновационным технополисом Министерства обороны будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

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