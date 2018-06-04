Президент РФ подписал закон о контрсанкциях

Закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» вступает в силу со дня официальной публикации, 4 июня.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Запрет не распространяется на товары, ввозимые в Россию для личного пользования.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», США 6 апреля расширили санкционный список в отношении России и внесли в него 38 россиян и 15 структур. Известно, что среди бизнесменов в список вошли Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Из компаний — «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение» и агрохолдинг «Кубань».

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму 13 апреля.

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