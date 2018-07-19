Президент РФ подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

Документ опубликован на портале правовой информации.

Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, закон позволит правительству до конца года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%. Аналогичная мера применялась в 2011 году.

Таким правом правительство сможет воспользоваться, например, в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Закон устанавливает, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Положение вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования закона.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%, сообщает РИА «Новости».

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