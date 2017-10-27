Президент РФ поручил ужесточить наказание за незаконные перевозки пассажиров

Поручение должно быть выполнено правительством до 1 апреля 2018 года.

«Разработать комплекс мер по повышению ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, предусмотрев введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административного наказания в виде конфискации транспортного средства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин дал такое поручение по итогам заседания президиума Госсовета 22 сентября. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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