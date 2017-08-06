Президент РФ поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Владимир Путин 6 августа в День железнодорожника обратился к работникам и ветеранам отрасли.

«Для отечественного железнодорожного комплекса нынешний год — юбилейный. Ровно 180 лет назад в России была запущена первая линия железных дорог. За прошедшее время отрасль добилась поистине выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны, налаживании прочных связей между регионами. Благодаря ответственному, напряженному труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

«Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников. Уделяете неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надежности перевозок. Внедряете современные управленческие, логистические схемы, новые сервисы и услуги», — подчеркнул президент в поздравлении ко Дню железнодорожников.

Он выразил уверенность в том, что работники железнодорожной сферы продолжат воплощать в жизнь и другие масштабные программы, сообщает пресс-служба Кремля.

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