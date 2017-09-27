Президент РФ раскритиковал Минтранс из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

Владимир Путин объявил главе ведомства Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

Глава государства на совещании с правительством подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера [Аркадия Дворковича]: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру [Максиму Соколову] сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — заявил Путин.

Президент поручил Дворковичу и Соколову быстро и эффективно решить проблему с «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании.

С 26 сентября самолеты «ВИМ-Авиа» начали летать из аэропорта Внуково. Полеты будет финансировать входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия».

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