Президент РФ создал должность первого вице-премьера

Владимир Путин 15 мая подписал соответствующий указ.

«Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации», — говорится в указе «О структуре органов исполнительной власти», опубликованном 15 мая на сайте президента.

Полностью с новой структурой органов исполнительной власти можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин 7 мая вступил в должность президента России. Избранный глава государства произнес присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность. Участие в церемонии инаугурации президента принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством полномочий перед вновь избранным президентом.

Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры РФ. Его утвердили на пост премьер-министра РФ.

Медведев 15 мая представил Путину структуру нового кабинета министров.

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