Президент РФ учредил медаль «За отвагу на пожаре»

Также появилось почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны России».

Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медали за отвагу на пожаре могут удостоиться сотрудники Государственной противопожарной службы, военнослужащие, обычные граждане России и иностранцы.

Отличительный знак будет носиться на левой стороне груди. Указывается, что медаль может быть вручена посмертно.

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