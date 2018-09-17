Президент РФ учредил медаль «За отвагу на пожаре»

Также появилось почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны России».
Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медали за отвагу на пожаре могут удостоиться сотрудники Государственной противопожарной службы, военнослужащие, обычные граждане России и иностранцы.
Отличительный знак будет носиться на левой стороне груди. Указывается, что медаль может быть вручена посмертно.
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