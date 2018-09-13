Президент РФ в октябре посетит Индию

Власти Индии ожидают визит президента России Владимира Путина 4 октября.

Об этом заявила глава МИД Индии Сушма Сварадж.

«Отношения между нашими странами будут еще укрепляться. Мы с нетерпением ждем визита Владимира Путина, который состоится 4 октября», — сказала она перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Официальный визит Путина в Индию состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник