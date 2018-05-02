Президент РФ в Сочи ознакомится с реконструкцией стадиона «Фишт»

Владимир Путин 3 мая проведет рабочий день в Сочи. Он посетит ряд объектов ЧМ-2018.

Планируется, что президент посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт», который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства.

Также запланирована встреча Владимира Путина с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 3 мая проведет в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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