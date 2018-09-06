Президент РФ внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту

Документ предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста.

Из документа следует, что за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

В примечании говорится, что под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

В пояснительной записке указано, что проект закона предполагает установить уголовную ответственность, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены.

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