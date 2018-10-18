Президент России объяснил ЧП в Керчи следствием расстрелов в американских школах

Об этом Владимир Путин заявил 18 октября на пленарном заседании Валдайского клуба в Сочи.

Работа международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовала на курорте 15 октября. В форуме принял участие лидер российского государства, который прокомментировал ЧП, произошедшее в Керченском политехническом колледже.

«Трагедия в Керчи — результат глобализации. В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах», — цитирует Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи. В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства.

При стрельбе в Керчи пострадали девять жителей Кубани, один погиб. Пострадавших при ЧП в Керчи эвакуировали в больницы Краснодара, Москвы и Симферополя. Подростка из Керчи в крайне тяжелом состоянии доставили в Краснодар.

В Краснодарском крае 19 октября объявили днем траура по погибшим в Керчи.

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ЧП в колледже в Керчи

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