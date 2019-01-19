Президент России окунулся в проруби на Крещение

Об этом сообщили 19 января в пресс-службе Кремля.

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

«Да, Путин окунулся в проруби», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания прошли в России в ночь с 18 на 19 января. Всего в стране более 2,4 млн человек отметили праздник Крещения Господня.

На Кубани в Крещение дежурили более 3 тыс. полицейских.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником Крещения Господня.