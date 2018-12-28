Госдума приняла закон 19 декабря, а 21 декабря его одобрил Совет Федерации.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон регламентирует требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты животных от жестокого обращения, а его пропаганда запрещается. В документе прописаны особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными.

Законом закрепляются требования к содержанию домашних животных, содержанию и использованию служебных животных, использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Официально вводятся правила выгула собак — это должно происходить в специально отведенных местах. Животные не могут свободно перемещаться через проезжую часть автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Хозяева собак обязаны убирать за своим питомцем. В квартирах и частных домах теперь запрещено содержать диких животных. Если таких зверей обнаружат, власти имеют право их конфисковать.

Также законом теперь запрещены контактные зоопарки, которые функционируют в торговых центрах, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штрафные санкции для нарушителей закона об ответственном обращении с животными еще предстоит доработать.

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