Президент Сербии с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом

Даша 18.08.2023 В мире

Президент Сербии с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Белград должен поддерживать хорошие отношения с Анкарой, а встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом станет шагом к улучшению отношений с Турцией.

«Для нас это важно продолжать общение, не просто общение, а попытаться установить наилучшие отношения с Турцией.Турция является региональной сверхдержавой и переговоры в Будапеште и двусторонняя встреча с Эрдоганом являются шагом к улучшению наших отношений.Вучич также сказал, что ищет ждем встречи с турецким лидером во время его визита в Венгрию.

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