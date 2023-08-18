Президент Сербии с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Белград должен поддерживать хорошие отношения с Анкарой, а встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом станет шагом к улучшению отношений с Турцией.

«Для нас это важно продолжать общение, не просто общение, а попытаться установить наилучшие отношения с Турцией.Турция является региональной сверхдержавой и переговоры в Будапеште и двусторонняя встреча с Эрдоганом являются шагом к улучшению наших отношений.Вучич также сказал, что ищет ждем встречи с турецким лидером во время его визита в Венгрию.