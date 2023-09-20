Президент Швейцарии предупредил мир о «серьезном кризисе».

По словам президента Швейцарии Алена Берсе, мир столкнулся с серьезным кризисом из-за войны на Украине.

Это может быть самый большой кризис со времен Второй мировой войны.

Такую оценку ситуации Берсет дал в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства обвинил Россию в “наступлении на международное право и международные институты”, развязав войну на Украине.

По мнению главы Швейцарии, это действие России может серьезно навредить существующий порядок в мире.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска начали наступление на территории Украины, отказавшись защитить жителей Донбасса . Боевые действия продолжаются.