Президент Сингапура вылетел из Ташкента рейсом Uzbekistan Airways

Президент Сингапура Халима Якуб завершила свой государственный визит в Узбекистан и вылетела из страны 25 мая рейсом HY511 Ташкент-Сеул Узбекских авиалиний на Боинге 787 Dreamliner.

Халима Якуб – первый президент Сингапура, посетивший Центральный Азия, это было. 21-23 мая он посетил Казахстан с государственным визитом и 23 мая прибыл из Астаны в Ташкент регулярным рейсом «Узбекистон хаво йуллари» (HY722).

Основные события визита, включая переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиёевым и бизнес-форум двух стран прошел 24 мая в Ташкенте. 25 мая Халима Якуб отправилась в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб».