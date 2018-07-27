Президент США рассчитывает принять Путина в Вашингтоне после 1 января 2019 года

Об этом заявила 27 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп будет готов нанести визит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года.

«Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа будущего года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения», — цитирует Сандерс ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 июля глава России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу.

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