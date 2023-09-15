Президент Таджикистана: Мы пытаемся стать транспортно-транзитной зоной

Таджикистан является сторонником предложения по разработке концепции интеграции логистических сетей в Центральной Азии с целью получения максимального результата от развития международных грузоперевозок. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе прошедшей в стране 5-й консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии.

Он заявил, что Таджикистан пытается стать транзитным регионом и развиваться. транспортный сектор.

“Страны Центральной Азии должны стремиться к созданию единой транспортной инфраструктуры. Лидеры государств этого региона должны использовать все возможности в экономическом направлении”, – сказал президент Таджикистан.