Президент Таджикистана прибывает в Казахстан с государственным визитом

25 апреля 2023 года в Астане состоятся политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Казахстанскую сторону возглавляет заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Кониспаев, а таджикскую сторону возглавляет Садик Имами, заместитель министра иностранных дел. Основной темой политических консультаций станет обсуждение вопросов подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Казахстан”, – сказал А.Смадияров на пресс-конференции, состоявшейся в Астане.

По его словам, в ходе консультаций будет рассмотрено текущее состояние двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном и перспективы дальнейшего развития.