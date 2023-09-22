Президент Турции рассказал об антитеррористических мерах, реализуемых Азербайджаном

“Выборы, прошедшие в Карабахском регионе, обеспокоили и Азербайджан, и Армению”. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, локальные антитеррористические меры, реализованные Азербайджаном против сепаратистских армянских сил в Карабахе, заняли менее суток и успешно завершены в:

«Отчасти это проблема мародерствующей армянской общины Карабаха. Их попытка провести «президентские выборы» по-своему вызвала серьезную обеспокоенность как у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так и у Азербайджана. Потому что Азербайджан расценил этот инцидент как «разогрев текущего процесса». Между тем, конечно, мученическая смерть наших братьев подняла событие на совсем другой уровень.

Предупреждения были, но, несмотря на все эти предупреждения, наоборот, процесс продолжился. Поскольку инцидент продолжался таким образом, Азербайджан предпринял соответствующие шаги. И они тут же завершили свои операции. После окончания АТО мне сказали, что около 90 важных точек было уничтожено. То есть меры уже завершены, поразив 90 позиций».

Эрдоган сообщил, что имел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно мер по борьбе с терроризмом.

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