Об этом 28 декабря Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам.

Трансляцию выступления президента Турции вел телеканал A Haber.

Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. По его словам, такие переговоры могут состояться в Сочи или Москве.

«После визита турецкой делегации в Россию я могу провести с Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи. Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в сирийском Манбидже», — отметил глава Турции.

Генштаб Сирии сообщил ранее, что в ответ на призыв населения подразделения правительственной армии вошли в Манбидж на севере страны. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг

По словам Эрдогана, Манбидж «принадлежит Сирии» и Турция «против ее раскола».

«Наша цель — уход оттуда террористических группировок. Если они уйдут, нам нечего будет там делать», — цитирует президента Турции ТАСС.

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