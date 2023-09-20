Президент Туркменистана предложил создать Каспийскую экологическую инициативу

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать «Каспийскую экологическую инициативу». p>В обращении к представителям ООН политик напомнил, что на VI Каспийском саммите прошедших летом прошлого года в Туркменистане, все участники подтвердили готовность к тесному сотрудничеству по экологическим вопросам.

“Я думаю, что это прибрежное место открывает хорошие возможности для начала широкого и системного сотрудничества между странами мира и ООН”, – сказал он и предложил создать Каспийскую экологическую инициативу в тесном сотрудничестве с ООН.

может стать международной ареной профессионального сотрудничества по широкомасштабным вопросам, связанным с охраной окружающей среды. , охрана ее биологических ресурсов, решение ряда актуальных экологических проблем.

Бердымухаммедов, как и Центральный комитет, предложил усилить внимание к экологическим проблемам в Азии. Он призвал “инициировать целенаправленные и конкретные меры по формулированию комплексной экологической стратегии ООН для региона с почти 80-миллионным населением, занимающего большие территории, обладающего уникальными природными ресурсами и биологическим разнообразием и расположенного в зоне серьезного экологического риска”.

В этой связи глава Туркменистана предложил создать в столице Ашхабаде специализированную структуру – региональный технологический центр по борьбе с изменением климата в Центральной Азии.