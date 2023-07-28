Президент участвует в расширенном заседании МВД

Президент Шавкат Мирзиёев на заседании расширенной коллегии МВД проанализировал состояние дел в сфере правопорядка и определил задачи на будущее. в этом отношении.

Мы также закрепили в нашей обновленной Конституции, что новый Узбекистан является правовым государством.

Наша единственная цель – установить справедливость и верховенство закона. нашего народа путем обеспечения безопасности”, – сказал глава государства в начале своего выступления. Указами и постановлениями принято более 60 постановлений правительства.

Ежемесячная заработная плата сотрудников правоохранительных органов, особенно сотрудников органов внутренних дел , были резко увеличены и дано много льгот.

Непосредственно “Введено более 30 000 новых состояний для “пяти по соседству”.