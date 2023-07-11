Президент указал на неиспользованные возможности в сфере инвестиций

Президент указал на неиспользованные возможности в сфере инвестиций.

Правительственная комиссия побывала в регионах и сформировала 97 крупных промышленных объектов, которые дадут большой толчок экономике. За счет решения земельных и кредитных вопросов эти проекты поглотят 6,7 миллиарда долларов и создадут более 27 тысяч рабочих мест.

Поэтому полномочия Правительственной комиссии будут расширены для ускорения запуска этих промышленных предприятий.

“Повторяю. Если мы организуем эти вещи прямо сейчас, у нас будет резкий рост экономики, увеличатся рабочие места и доходы населения”, – сказал глава нашего государства.

При этом министры, губернаторы , Руководители филиалов и банков определяют задачи перед послами и Правительственной комиссией, заслушивают информацию официальных лиц.