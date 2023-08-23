Президент Узбекистана и его супруга приняли участие в открытии построенной в Азербайджане школы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся в Азербайджане с государственным визитом, отправился в Физулинский район. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что в честь высокого гостя в международном аэропорту Физули, где развеваются государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул. летели.

Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхан Мирзиёеву встретили президент Азербайджана Ильхом Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, приняли участие в церемонии открытия средней школы. Школа построена Узбекистаном по поручению Президента Шавката Мирзиёева.