Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии отметили важность развития масштабного партнерства

16 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках основные события внеочередного саммита Организации тюркских государств.
В начале встречи глава нашего государства тепло поздравил Премьер-министра и дружественный венгерский народ с национальным праздником – днем Венгерская революция.
Рассматривались вопросы поддержки и ускорения совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний наших стран.
Верно. особое внимание было уделено налаживанию прямого авиасообщения и организации производственных площадей для эффективного сотрудничества предприятий Узбекистана и Венгрии.
Обмен актуальными вопросами международной повестки дня.