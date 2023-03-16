Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии отметили важность развития масштабного партнерства

16 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках основные события внеочередного саммита Организации тюркских государств.

В начале встречи глава нашего государства тепло поздравил Премьер-министра и дружественный венгерский народ с национальным праздником – днем Венгерская революция.

Рассматривались вопросы поддержки и ускорения совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний наших стран.

Верно. особое внимание было уделено налаживанию прямого авиасообщения и организации производственных площадей для эффективного сотрудничества предприятий Узбекистана и Венгрии.

Обмен актуальными вопросами международной повестки дня.